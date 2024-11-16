В Калужской области заявили об атаке дронов и взрыве в городе, где расположена нефтебаза

В городе Людиново Калужской области (РФ) сегодня утром 16 ноября раздался взрыв в результате воздушной атаки. В этом населенном пункте расположена нефтебаза "Калуганефтепродукт", которая ранее уже подвергалась дроновым ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Российский чиновник рассказал, что взрыв был на окраине города Людиново. Он также утверждает, что "серьезных повреждений инфраструктуры нет", и жертв тоже нет.

По словам калужского губернатора, якобы в результате взрыва БПЛА "были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах" и несколько автомобилей.

"На месте работает оперативная группа", - добавил представитель властей региона.

Российский чиновник ничего не указал о возможной цели воздушного удара с применением БПЛА, и не упоминал в сообщении о местной нефтебазе в Людиново.

Вместе с тем напомним, что этот объект уже по меньшей мере дважды подвергался дроновым атакам весной этого года.

Удары по нефтебазе "Калуганефтепродукт" в г. Людиново

Так, ранее сообщалось, что в ночь на 28 апреля беспилотники атаковали нефтебазу "Калуганефтепродукт" в г. Людиново Калужской области. Российские медиа тогда писали, что, в частности, произошел взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 куб. м.

Между тем губернатор Калужской области тогда рассказывал, что якобы у нефтебазы в городе Человеково упали 3 беспилотника, и "разрушений не было".

Также напомним, в ночь на 12 мая снова была атакована нефтебаза "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Людиново. Как рассказали источники РБК-Украина, за этой операцией стояло Главное управление разведки МОУ, и что военные цели были поражены.