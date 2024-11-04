RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Калуше школы отправили на дистанционку из-за проблем с отоплением

Фото: в школах Калуша все еще не включили отопление (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Школы в Калуше (Ивано-Франковская область) отправляют на дистанционку. В городе все еще не включили отопление, а в кабинетах температура не превышает 15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Калушского городского совета.

Как сообщается, в эти выходные в Калуше должны были подключить отопление, но этого не произошло. В мэрии заявляют о "срыве" отопительного сезона и призывают "Нафтогаз Украины" содействовать подаче льготного газа для отопления города.

"С самого утра провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Единственный вопрос - о срыве отопительного сезона в Калушской общине, в частности проблемы с запуском ООО "Костанза". На выходных община ожидала начала подачи теплоносителя от ООО "Костанза". К сожалению, этого не произошло. Поэтому безотлагательно обратились за помощью к НАК "Нафтогаз Украины" по поводу содействия обеспечению льготного газа для ООО "Костанза", - написал мэр города Андрей Найда.

В мэрии отмечают, что от холода страдают учебные заведения города. Наихудшая ситуация - в лицеях: в некоторых кабинетах температура составляет 8 градусов, а благодаря обогревателям удается повысить температуру в среднем лишь до 15 градусов.

"Руководителям Калушских лицеев №2, 4, 5, 6, 7, 10, а также заведениям профессионального образования рекомендовано организовать образовательный процесс в дистанционной форме обучения. Срок выполнения - с 4 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня стартовал отопительный сезон в Одессе. Также мы писали о ситуации с отоплением в регионах Украины и где уже подали тепло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезонлицей