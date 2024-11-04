В Калуше школы отправили на дистанционку из-за проблем с отоплением

Как сообщается, в эти выходные в Калуше должны были подключить отопление, но этого не произошло. В мэрии заявляют о "срыве" отопительного сезона и призывают "Нафтогаз Украины" содействовать подаче льготного газа для отопления города.

"С самого утра провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Единственный вопрос - о срыве отопительного сезона в Калушской общине, в частности проблемы с запуском ООО "Костанза". На выходных община ожидала начала подачи теплоносителя от ООО "Костанза". К сожалению, этого не произошло. Поэтому безотлагательно обратились за помощью к НАК "Нафтогаз Украины" по поводу содействия обеспечению льготного газа для ООО "Костанза", - написал мэр города Андрей Найда.

В мэрии отмечают, что от холода страдают учебные заведения города. Наихудшая ситуация - в лицеях: в некоторых кабинетах температура составляет 8 градусов, а благодаря обогревателям удается повысить температуру в среднем лишь до 15 градусов.

"Руководителям Калушских лицеев №2, 4, 5, 6, 7, 10, а также заведениям профессионального образования рекомендовано организовать образовательный процесс в дистанционной форме обучения. Срок выполнения - с 4 ноября", - говорится в сообщении.