В интервью газете Welt Каллас сказала, что количество диверсий в Европе увеличилось с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В качестве примера Каллас привела повреждение подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому финские следователи подозревают танкер Eagle S из так называемого российского "теневого флота".

На фоне этого Каллас объявила о введении более жестких мер в отношении российских кораблей. Она отметила, что курсирующие в нарушение регламентов суда "теневого флота" РФ также ответственны за загрязнение окружающей среды.

Каллас считает, что после перехода власти в США к команде избранного президента Дональда Трампа Вашингтон должен действовать "уверенно и жестко" по отношению к РФ и поддерживать Киев.

"Помощь Украине - не подачка, а инвестиция в безопасность всех нас. Если Соединенные Штаты будут твердо противостоять России, это предотвратит проблемы с Китаем. Поддержка Украины защитит американцев от будущих конфликтов", - заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас также упомянула в интервью крушение азербайджанского пассажирского самолета. Основной версией причин трагедии является то, что самолет был сбит российской системой ПВО при попытке приземлиться в Грозном. По словам Каллас, в пользу этого появляется "все больше свидетельств". В конечном итоге ответственность за инцидент в любом случае лежит на властях РФ, отметила политик. По ее словам, Москва "создала условия для того, чтобы произошла эта катастрофа".

Верховный дипломат ЕС также затронула вопрос дальнейшего использования замороженных активов РФ для поддержки Украины в войне и восстановлении страны. "Россия должна заплатить за причиненный ею ущерб. Требование Киева о компенсации законно. Нам следует обсудить, как некоторые или все замороженные активы могут быть использованы для усиления Украины", - сказала она.