Каллас обвинила Лукашенко в использовании миграции как оружия

Каллас заявила, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует незаконную миграцию как инструмент давления на Европу.

По ее словам, одним из направлений такой деятельности является давление на Литву.

"Развитость тоннелей для переправки мигрантов указывает на организованную поддержку и является весомыми признаками того, что Минск оказывает в этом помощь", - написала Каллас.

Каллас отметила необходимость противостоять использованию миграции как оружия и поддерживать страны ЕС, которые сталкиваются с такими действиями белорусского режима.

"Безопасность литовских границ является общей европейской ответственностью. Мы должны ускорить реализацию инициативы "Восточный фланг" (Eastern Flank Watch), тесно сотрудничая с НАТО и продолжать давление в виде санкций", - отметила Каллас.