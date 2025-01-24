Каллас пригласила нового госсекретаря США на встречу с представителями ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пригласила нового госсекретаря США Марко Рубио в Брюссель. Она предложила ему принять участие во встрече с представителями ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каллас, которое цитирует The Guardian .

Официальные лица ЕС отметили изданию, что пока ответа от Рубио не было.

"В своем письме госсекретарю Марко Рубио я направила ему открытое приглашение принять участие в одной из наших встреч как можно быстрее", - написала Каллас министрам иностранных дел стран ЕС.

Главный дипломат ЕС направила открытое приглашение новому госсекретарю США принять участие во встрече с представителями Евросоюза в Брюсселе.

Отношения между Трампом и ЕС

Западные СМИ сообщали, что в ЕС опасались резких решений Дональда Трампа после возвращения в Белый дом. Так, Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные пошлины для стран-членов ЕС. В Брюсселе заявляли о готовности ответить на это.

Также президент США обвиняет европейские страны в том, что они потратили меньше денег на помощь Украине в войне с Россией.

Кроме того, Трамп требует увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП от других членов НАТО, большинство из которых являются членами ЕС.

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