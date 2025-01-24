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Каллас запросила нового держсекретаря США на зустріч з представниками ЄС

Брюссель, П'ятниця 24 січня 2025 16:11
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Каллас запросила нового держсекретаря США на зустріч з представниками ЄС Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запросила нового держсекретаря США Марко Рубіо до Брюсселю. Вона запропонувала йому взяти участь у зустрічі з представниками ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каллас, яку цитує The Guardian.

Головна дипломатка ЄС надіслала відкрите запрошення новому держсекретарю США взяти участь у зустрічі з представниками Євросоюзу у Брюсселі.

"У своєму листі держсекретарю Марко Рубіо я надіслала йому відкрите запрошення взяти участь в одній із наших зустрічей якнайшвидше", - написала Каллас міністрам закордонних справ країн ЄС.

Офіційні особи ЄС зазначили виданню, що поки що відповіді від Рубіо не було.

Відносини між Трампом та ЄС

Західні ЗМІ повідомляли, що в ЄС побоювалися різких рішень Дональда Трампа після повернення до Білого дому. Так, Трамп пригрозив, що може запровадити додаткові мита для країн-членів ЄС. У Брюсселі заявляли про готовність відповісти на це.

Також президент США звинувачує європейські країни в тому, що вони витратили менше грошей на допомогу Україні у війні з Росією.

Крім того, Трамп вимагає збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП від інших членів НАТО, більшість з яких є членами ЄС.

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