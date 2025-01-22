Каллас уверена, что Украина может выиграть войну с помощью ЕС

Во время выступления Каллас напомнили, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро. Из которых 50 млрд евро направлено на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она также рассказала, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и заявила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", - сказала Каллас.

По ее мнению, единственный язык, на котором говорит российский диктатор Владимир Путин, является язык силы и ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Она сказала, что ЕС должен показать Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".