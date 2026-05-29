Каллас объяснила, почему ЕС никогда не будет посредником в переговорах по Украине

По словам Каллас, ЕС открыто поддерживает Украину и защищает собственные интересы безопасности.

"Одно совершенно ясно: Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины", - заявила Каллас.

Она подчеркнула, что ЕС не может относиться к обеим сторонам одинаково, поскольку изначально поддерживает Украину.

При этом евродипломат добавила, что Киеву нужно активное участие Евросоюза, чтобы сбалансировать переговорный процесс и добиться уступок от России.

По ее словам, хотя США сосредоточились на войне в Иране, это не означает, что ЕС должен заменить Вашингтон в мирном процессе.

"Наши усилия должны дополнять американские, а не подменять их", - пояснила Каллас.

Чего ждет Украина от ЕС

Издание также сообщает, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который прибыл на встречу еврочиновников на Кипр, заявил, что ЕС должен сосредоточиться на "конкретных и реалистичных шагах". Среди них он назвал демилитаризацию Запорожской АЭС и создание гуманитарных коридоров.

"Не нужно начинать с выбора человека или группы для руководства процессом. Сначала следует определить мандат, и он должен представлять единый голос Европы", - сказал Сибига.

Также в материале приводятся слова госсекретаря США Марко Рубио насчет ситуации с переговорами, которая сложилась. Итак, Рубио предположил, что мирный процесс может возобновиться в ближайшее время.

"США готовы сделать все возможное, чтобы помочь завершить эту войну, и мы надеемся, что такая возможность появится", - заявил он.

Во время встречи на Кипре тема назначения специального посланника ЕС для прямых переговоров с Россией отошла на второй план.

Среди потенциальных кандидатов ранее называли президента Финляндии Александра Стубба, председателя Евросовета Антониу Кошту, экс-премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

Как ЕС готов участвовать

Еще Каллас заявила, что ЕС должен сосредоточиться на выработке общей позиции по поводу уступок, которых следует требовать от России, а также определить "красные линии".

Среди них - непризнание оккупированных Россией территорий, прекращение диверсий, кибератак, вмешательства в выборы и нарушений воздушного пространства, выплата репараций, возвращение похищенных украинских детей, освобождение журналистов, а также вывод российских войск из Грузии и Молдовы.