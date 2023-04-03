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Джокович вернул статус первой ракетки мира, два украинца в топ-300

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Понедельник 03 апреля 2023 11:36
Джокович вернул статус первой ракетки мира, два украинца в топ-300 Фото: Виталий Сачко поднялся вверх на 26 позиций (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Новым лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стал серб Новак Джокович. Лучшим среди украинцев остался Алексей Крутых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

35-летний балканец обошел Карлоса Алькараса наверху мировой классификации. Испанский вундеркинд перебрался на второе место.

Джокович завоевал лидерство, имея в активе 7160 рейтинговых очков. На 380 пунктов от него отстал Алькарас, а третий в рейтинге грек Стефанос Циципас проиграл свыше 1000 очков пиренейцу. В топ-10 классификации также попали россиянин Медведев, норвежец Рууд, Рублев из России, канадец Оже-Альяссим, Руне из Дании, итальянец Зиннер и Фритц из США.

Первая ракетка Украины Крутых за неделю потерял 7 позиций. В данный момент он занимает 174-е место, имея в активе 338 пунктов. Тем временем незаурядного прогресса достиг Виталий Сачко. Уроженец Кременчуга поднялся в третью сотню рейтинга ATP (283-е место, 186 очков).

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

Джокович вернул статус первой ракетки мира, два украинца в топ-300

К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.

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