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Костюк обновила персональный рекорд в теннисном рейтинге: еще четыре украинки в топ-100

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Киев, Понедельник 19 июня 2023 11:47
Костюк обновила персональный рекорд в теннисном рейтинге: еще четыре украинки в топ-100 Фото: Марта Костюк осталась второй ракеткой Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Новую вершину в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) покорила украинка Марта Костюк. Еще четыре ее соотечественницы удержались в первой сотне классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Статус национальной первой ракетки удержала Ангелина Калинина. 26-летняя теннисистка потеряла одну позицию и занимает 26-е место.

Зато на одну ступеньку вверх поднялась Костюк. Киевлянка, которой в конце июня исполнится 21, взошла на 34-е место. Актуальный рейтинг молодой теннисистки – самый высокий в профессиональной карьере.

Опытная Леся Цуренко лишилась одной позиции в классификации WTA, но сохранила место в топ-50. На 73-й строчке осталась бывшая третья ракетка мира Элина Свитолина. Также в первой сотне осталась Екатерина Байндль (87-е место).

В первой тройке мирового рейтинга перемен не произошло. Полька Ига Свентек – безусловный лидер классификации. В пятерку входят белоруска Арина Соболенко, Елена Рыбакина из Казахстана, француженка Каролин Гарсия и Джессика Пегула (США).

Костюк обновила персональный рекорд в теннисном рейтинге: еще четыре украинки в топ-100

К слову, белоруска Соболенко пожаловалась из-за собственного положения в результате войны РФ против Украины.

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