Калинина с непростой победы стартовала в Сан-Диего

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

San Diego Open, 1-й раунд

Калинина – Плишкова – 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

В стартовом сете соперницы пытались держаться рядом друг с другом. Неудивительно, что даже на брейк украинки в середине партии Плишкова сразу же ответила обратным. В конце концов пришлось играть тай-брейк. Там Калинина сумела дожать опытную оппонентку (7:4).

Второй сет отечественная теннисистка полностью провалила. Сначала она легко отдала стартовый гейм на собственной подаче, а затем 31-летняя чешка взяла еще пять пунктов подряд. Чтобы повесить "баранку", Плишкова потратила всего полчаса.

Впрочем, развить свой успех чешской теннисистке было не суждено. Да, она первой оформила брейк в третьей партии и, казалось, получила стратегическое преимущество (2:1). Однако Калинина быстро овладела ситуацией и с двумя брейками в ответ вскоре ушла в отрыв (5:2).

Украинка оформила победу хладнокровно. Дождалась своей подачи и с третьей попытки реализовала матчбол. В следующем раунде Калинина будет ждать еще одно чешское испытание – четвертая сеянная Барбора Крейчикова.