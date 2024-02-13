RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Калинина бесславно уступила Остапенко на Qatar Open

Фото: Ангелина Калинина завершила выступления в Катаре (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге престижного турнира в катарской Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, женщины

Калинина – Остапенко – 0:2 (0:6, 3:6)

 

На корте соперницы провели менее часа. "Посодействовала" этому украинка, которая в первой партии не набрала ни одного пункта. Зато балтийка оформила три брейка и повесила Калининой "баранку" за 23 минуты.

Несколько более конкурентным оказался второй сет. Украинская теннисистка пыталась держаться рядом с Остапенко до середины партии. Даже на очередной брейк Остапенко сразу ответила обратным (3:3).

Но дальше латышка полностью завладела инициативой. Она сумела набрать еще одно очко на подаче Калининой и не позволила той набрать хотя бы пункт. В конце концов, в девятом гейме Остапенко с первой попытки хладнокровно реализовала матчбол.

В следующем круге латвийская теннисистка встретится с белорусской Викторией Азаренко. Она успела отправить домой полячку Френх и китаянку Ван. Общий призовой фонд турнира составил более 3,2 млн долларов.

К слову, ранее Костюк снялась посреди матча с россиянкой из-за проблем со здоровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис