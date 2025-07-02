В Калифорнии взлетел в воздух склад фейерверков: мощный взрыв попал на видео

В американском штате Калифорния после мощных взрывов произошел пожар на складе фейерверков. После взрыва здание вспыхнуло, а в воздухе начали разрываться сотни пиротехнических изделий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Инцидент произошел вечером, 1 июля, в округе Йоло, к северо-западу от Сакраменто.
Первые сообщения о пожаре поступили около 17:50 по местному времени. По словам начальника пожарной охраны округа, пламя быстро охватило несколько коммерческих зданий, а также вызвало многочисленные точечные возгорания в окрестностях. Общая площадь возгорания - около 80 акров.
На видео, снятом с вертолета видно, как с крыши охваченного огнем здания вырывается белый дым, после чего происходит большой взрыв и начинают взлетать фейерверки.
Причины возгорания сейчас выясняются. По данным офиса шерифа, признаков криминального умысла пока не обнаружено. Для оценки ущерба используют дроны. Информации о пострадавших пока нет.
Официальные власти объявили эвакуацию для жителей окрестных районов, однако позже части людей разрешили вернуться домой.
Напомним, ранее взрыв на складе фейерверков произошел возле Тель-Авива в Израиле. Тогда два человека погибли, еще несколько получили ранения.
Также в Таиланде взорвался склад с пиротехникой, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и более 100 получили ранения.
А в 2018 году в Индии на складе фейерверков в промышленной зоне Бава на окраине Дели произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди них было 10 женщин. Выбраться удалось только двум работникам - они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.
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