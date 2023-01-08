Калифорнию накрыл ураган, обесточено почти 600 тысяч домов
В Калифорнии, на юго-западном побережье США, 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, в северной Калифорнии из-за проливных ливней и разрушительного ветра утром в воскресенье, 8 января, обесточено более 560 000 домов. В результате ухудшения погодных условий погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе малыш, на которого упала секвойя и раздавила дом на колесах.
Между тем, американские синоптики фиксируют приближение еще одного "атмосферного потока" влажного тропического воздуха, который накроет Калифорнию в понедельник дождем, возможен снег в горах.
"Сильные дожди, которые продолжаются с конца декабря, могут привести к рекордно высокому росту уровня воды в реках и повлечь за собой наводнения на большей части Центральной Калифорнии", - предупреждают местные метеорологи.
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