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Калифорнию накрыл ураган, обесточено почти 600 тысяч домов

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США, Воскресенье 08 января 2023 17:53
Калифорнию накрыл ураган, обесточено почти 600 тысяч домов Фото: страшные ливни и шторм повлекли за собой ураган на западном побережье США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Калифорнии, на юго-западном побережье США, 560 тысяч домов остались обесточенными из-за шторма и ливней, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, в северной Калифорнии из-за проливных ливней и разрушительного ветра утром в воскресенье, 8 января, обесточено более 560 000 домов. В результате ухудшения погодных условий погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе малыш, на которого упала секвойя и раздавила дом на колесах.

Между тем, американские синоптики фиксируют приближение еще одного "атмосферного потока" влажного тропического воздуха, который накроет Калифорнию в понедельник дождем, возможен снег в горах.

"Сильные дожди, которые продолжаются с конца декабря, могут привести к рекордно высокому росту уровня воды в реках и повлечь за собой наводнения на большей части Центральной Калифорнии", - предупреждают местные метеорологи.

Недавно РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первые дни января радует аномальным теплом и отсутствием осадков. Однако в скором времени начнется новая волна похолодания и синоптики прогнозируют сильные морозы, а также снегопады.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что вторая половина января может стать холодным периодом зимы.

А еще писали о том, когда в январе следует ждать магнитные бури.

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