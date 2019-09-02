В Калифорнии затонул загоревшийся корабль в 20 метрах от берега

Иллюстративное фото (Fox News)

Сейчас только носовая часть судна выступает из-под воды

Судно Conception, на борту которого произошел пожар, затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус, в Калифорнии (США). Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителей Береговой охраны США.

Как сообщается, глубина в районе инцидента составляет около 20 метров. Сейчас только носовая часть судна выступает из-под воды.

Представитель службы пожарной охраны округа Санта-Барбара (штат Калифорния) Майк Элиасон отметил, что судно выгорело до ватерлинии.

The Conception вышло в море в субботу, 31 августа, с трехдневным туром для дайверов.

Отметим, 2 сентября в Соединенных Штатах Америки у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. По данным спасательных служб, на борту судна находились 39 человек, пятеро спасены, остальные считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Соединенных Штатах в штате Пенсильвания в городе Эри произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли 5 детей, еще один ребенок попал в больницу с ожогами.

Кроме того, на заводе нефтяной компании Exxon Mobil в штате Техас (США) произошел пожар, в результате которого пострадали не менее 37 человек.