У Каліфорнії літак впав на житловий будинок, є загиблі

В результаті аварії літака загинули дві особи

В Калифорнии (США) два человека погибли и еще двое пострадали в результате падения легкого самолета Cessna 414A на жилой дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Йорба Линда, который находится примерно в 50 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Также сообщается, что пострадавших доставили в местную больницу.

Как отметили в Федеральном авиационном управлении США, самолет вылетел из близлежащего муниципального аэропорта Фуллертон. Обстоятельства аварии расследуются.

Фото: место крушения самолета (twitter.com/OCFA_PIO)

Напомним, в конце декабря в Су-Фолсе (Южная Дакота) самолет упал на жилые дома. В результате крушения погиб один человек.

До этого в штате Джорджия (США) потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли три человека. Самолет упал на футбольное поле в одном из городских парков, обломки самолета были разбросаны в радиусе 90 м. Опознать воздушное судно удалось лишь благодаря уцелевшему хвосту. По данным властей, самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.