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У Каліфорнії дозволять підліткам вакцинуватися без згоди батьків

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США, Субота 22 січня 2022 05:39
У Каліфорнії дозволять підліткам вакцинуватися без згоди батьків Фото: у Каліфорнії дозволять підліткам вакцинуватися без згоди батьків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Каліфорнії підліткам з 12 років дозволять робити щеплення без згоди батьків і опікунів. Відповідний законопроект внесений сенатором-демократом Скоттом Вінером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Законопроект дозволяє цій віковій групі без згоди батьків робити щеплення будь-якою вакциною, яка схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і Центрами з контролю і профілактики захворювань.

Це торкнеться і вакцин проти коронавірусу. Свою ініціативу сенатор виправдав тим, що через нерішучість дорослих багато підлітків не можуть захистити себе від різних хвороб.

"Ці діти заслуговують права захищати себе", - заявив автор законопроекту.

Вінер зазначив, що Каліфорнія вже дозволяє людям у віці 12 років і старше давати згоду на вакцинацію проти гепатиту В і вірусу папіломи людини (ВПЛ), а також на лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом.

"Це не нова і не радикальна ідея, вона повністю відповідає існуючому законодавству", - сказав він.

Зараз в США закони про згоду батьків на щеплення розрізняються в залежності від штату і регіону. Наприклад, Філадельфія і Вашингтон дозволяють таку вакцинацію з 11 років і старше. А в Сан-Франциско діти з 12 років і старше можуть давати згоду на вакцинацію проти COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні фіксують нові випадки поліомієліту. Симптоми хвороби нагадують грип.

Також повідомлялося, що українців закликають зробити щеплення від вірусу папіломи людини. Він призводить до раку шийки матки.

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