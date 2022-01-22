У Каліфорнії дозволять підліткам вакцинуватися без згоди батьків

У Каліфорнії підліткам з 12 років дозволять робити щеплення без згоди батьків і опікунів. Відповідний законопроект внесений сенатором-демократом Скоттом Вінером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Законопроект дозволяє цій віковій групі без згоди батьків робити щеплення будь-якою вакциною, яка схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США і Центрами з контролю і профілактики захворювань.

Це торкнеться і вакцин проти коронавірусу. Свою ініціативу сенатор виправдав тим, що через нерішучість дорослих багато підлітків не можуть захистити себе від різних хвороб.

"Ці діти заслуговують права захищати себе", - заявив автор законопроекту.

Вінер зазначив, що Каліфорнія вже дозволяє людям у віці 12 років і старше давати згоду на вакцинацію проти гепатиту В і вірусу папіломи людини (ВПЛ), а також на лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом.

"Це не нова і не радикальна ідея, вона повністю відповідає існуючому законодавству", - сказав він.