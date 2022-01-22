В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей

В Калифорнии подросткам с 12 лет разрешат делать прививки без согласия родителей и опекунов. Соответствующий законопроект внесен сенатором-демократом Скоттом Винером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Законопроект разрешает этой возрастной группе без согласия родителей делать прививки любой вакциной, которая одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Это коснется и вакцин против коронавируса. Свою инициативу сенатор оправдал тем, что из-за нерешительности взрослых многие подростки не могут защитить себя от разных болезней.

"Эти дети заслуживают права защищать себя", - заявил автор законопроекта.

Винер отметил, что Калифорния уже позволяет людям в возрасте 12 лет и старше давать согласие на вакцинацию против гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ), а также на лечение инфекций, передающихся половым путем.

"Это не новая и не радикальная идея, она полностью соответствует существующему законодательству", — сказал он.