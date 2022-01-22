ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей

Новина українською →
США, Суббота 22 января 2022 05:39
В Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей Фото: в Калифорнии разрешат подросткам вакцинироваться без согласия родителей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Калифорнии подросткам с 12 лет разрешат делать прививки без согласия родителей и опекунов. Соответствующий законопроект внесен сенатором-демократом Скоттом Винером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Законопроект разрешает этой возрастной группе без согласия родителей делать прививки любой вакциной, которая одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Это коснется и вакцин против коронавируса. Свою инициативу сенатор оправдал тем, что из-за нерешительности взрослых многие подростки не могут защитить себя от разных болезней.

"Эти дети заслуживают права защищать себя", - заявил автор законопроекта.

Винер отметил, что Калифорния уже позволяет людям в возрасте 12 лет и старше давать согласие на вакцинацию против гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ), а также на лечение инфекций, передающихся половым путем.

"Это не новая и не радикальная идея, она полностью соответствует существующему законодательству", — сказал он.

Сейчас в США законы о согласии родителей на прививки различаются в зависимости от штата и региона. К примеру, Филадельфия и Вашингтон разрешают такую вакцинацию с 11 лет и старше. А в Сан-Франциско дети с 12 лет и старше могут давать согласие на вакцинацию против COVID-19.

Напомним, что в Украине фиксируют новые случаи полиомиелита. Симптомы болезни напоминают грипп.

Также сообщалось, что украинцев призывают сделать прививки от вируса папилломы человека. Он приводит к раку шейки матки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вакцинация
NEWS
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
Новая волна COVID в Украине. Когда ждать пика
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше