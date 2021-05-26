У Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції, загинули вісім людей
У середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець.
Про це повідомляє CNN.
Серед загиблих-співробітники Транспортного управління Каліфорнії.
У правоохоронні органи надійшов дзвінок, що постріли були чутні біля центру управління VTA, на якому зберігаються кілька легких залізничних поїздів і станція техобслуговування. Кілька правоохоронних органів і співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи свій "активний протокол стрільби".
Голова правління VTA Гленн Хендрікс заявив, що стрілянина сталася на залізничному майданчику, але не в Центрі оперативного управління.
VTA-це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкорельсові маршрути в долині Санта-Клара і налічує близько 2 тисяч співробітників.
Нагадаємо, раніше у штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів, в результаті якого загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.
Крім того, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.
Додамо, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.