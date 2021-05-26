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У Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції, загинули вісім людей

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Сан-Хосе, Середа 26 травня 2021 21:01
У Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції, загинули вісім людей Фото: у Каліфорнії сталася стрілянина на залізничній станції (facebook.com/NYPD)
Автор: РБК-Україна

У середу, 26 травня, в місті Сан-Хосе, штат Каліфорнія сталася стрілянина на залізничній станції. В результаті інциденту загинули вісім людей, також застрелений Стрілець.

Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих-співробітники Транспортного управління Каліфорнії.

У правоохоронні органи надійшов дзвінок, що постріли були чутні біля центру управління VTA, на якому зберігаються кілька легких залізничних поїздів і станція техобслуговування. Кілька правоохоронних органів і співробітники пожежної служби відреагували на інцидент, використовуючи свій "активний протокол стрільби".

Голова правління VTA Гленн Хендрікс заявив, що стрілянина сталася на залізничному майданчику, але не в Центрі оперативного управління.

VTA-це служба громадського транспорту, яка обслуговує автобусні та легкорельсові маршрути в долині Санта-Клара і налічує близько 2 тисяч співробітників.

Нагадаємо, раніше у штаті Огайо сталася стрілянина в одному з барів, в результаті якого загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Додамо, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

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