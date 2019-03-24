У Каліфорнії сталася стрілянина

У місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула і троє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ABC7.

Повідомляється, що постраждалі були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. Інформації про затримання немає, обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, 4 лютого в Чикаго (Іллінойс, США) відбулася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули, ще один перебуває в критичному стані.

Раніше поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Один з нападників відкрив вогонь по натовпу з автомобіля Ford.

Начальник поліції повідомила, що заарештований 47-річний Реджинальд Уоллес з Лос-Анджелеса. Вона зазначила, що його впізнали протягом 30 годин після стрілянини і заарештували в Лос-Анджелесі.