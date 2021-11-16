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При стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків

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Колорадо, Вівторок 16 листопада 2021 01:28
При стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків Фото: п'ять підлітків поранені в результаті стрілянини біля школи в США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Поруч з однією зі шкіл в місті Орора в американському штаті Колорадо сталася стрілянина. Постраждали підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

Інцидент стався в парку, розташованому біля освітнього закладу.

"Кілька людей отримали вогнепальні поранення, їхній точний вік і стан невідомі", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, після стрілянини в лікарні доставлені п'ятеро підлітків від 14 до 17 років.

Підозрюваний зник з місця події. Школа, неподалік від якої сталася стрілянина, в цей момент знаходиться під охороною поліції.

Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.

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