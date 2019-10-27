ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 22:08
У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж
Ілюстративне фото (УНІАН)

Розпорядження про евакуацію було надіслано майже 200 тис. осіб з районів

На всій території штату Каліфорнія у зв'язку з лісовими пожежами введений режим надзвичайної ситуації. Відповідна заява губернатора штату Гевіна Ньюсома розміщена в неділю на його сайті.

"Сьогодні губернатор Гевін Ньюсом оголосив про надзвичайну ситуацію на всій території штату у зв'язку з впливом безпрецедентно сильних вітрів, які призвели до пожеж і евакуації по всьому штату", - йдеться в заяві.

Влада штату повідомила про те, що розпорядження про евакуацію було надіслано майже 200 тис. людина з районів, які знаходяться в небезпечній близькості до осередків пожеж. Згідно з інформацією на сайті губернатора, вогонь загрожує сотням будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа лісових пожеж в Каліфорнії вже перевищила 4 тис. гектарів. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня. Для забезпечення безпеки влада штату евакуювали близько 50 тис. мешканців. Зокрема, повністю були евакуйовані міста Хілдсберг і Відзор.

З-за масштабних лісових пожеж більше 2 млн жителів залишилися без електропостачання. Зокрема, компанія PG&E, яка є основним постачальником електроенергії в Каліфорнії, оголосила про відключення електроенергії з суботи по понеділок, 28 жовтня, з метою забезпечення громадської безпеки. Згідно з планом відключення, без електроенергії залишаться 940 тисяч домогосподарств і підприємств в 36 округах американського штату, що становить понад 2 млн споживачів.

Місцезнаходження ватажка ІДІЛ вирахували в результаті допиту однією з його дружин Трамп підтвердив знищення ватажка ІДІЛ в Ідлібі
Новини України Сполучені Штати АмерикипожежаКалифорния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся