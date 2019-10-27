У штаті Каліфорнія ввели режим НС через лісових пожеж

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Розпорядження про евакуацію було надіслано майже 200 тис. осіб з районів

На всій території штату Каліфорнія у зв'язку з лісовими пожежами введений режим надзвичайної ситуації. Відповідна заява губернатора штату Гевіна Ньюсома розміщена в неділю на його сайті.

"Сьогодні губернатор Гевін Ньюсом оголосив про надзвичайну ситуацію на всій території штату у зв'язку з впливом безпрецедентно сильних вітрів, які призвели до пожеж і евакуації по всьому штату", - йдеться в заяві.

Влада штату повідомила про те, що розпорядження про евакуацію було надіслано майже 200 тис. людина з районів, які знаходяться в небезпечній близькості до осередків пожеж. Згідно з інформацією на сайті губернатора, вогонь загрожує сотням будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа лісових пожеж в Каліфорнії вже перевищила 4 тис. гектарів. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня. Для забезпечення безпеки влада штату евакуювали близько 50 тис. мешканців. Зокрема, повністю були евакуйовані міста Хілдсберг і Відзор.

З-за масштабних лісових пожеж більше 2 млн жителів залишилися без електропостачання. Зокрема, компанія PG&E, яка є основним постачальником електроенергії в Каліфорнії, оголосила про відключення електроенергії з суботи по понеділок, 28 жовтня, з метою забезпечення громадської безпеки. Згідно з планом відключення, без електроенергії залишаться 940 тисяч домогосподарств і підприємств в 36 округах американського штату, що становить понад 2 млн споживачів.