Активность ракетоносителей остается высокой. В ВСУ предупредили об угрозе удара с Черного моря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире национального телмарафона.

"Пока видим, что активность ракетоносителей остается также достаточно высокой. Три ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, один надводный и два подводных. Общий залп калибров состоит до 16 единиц. Такая конфигурация ракетоносителей держится уже достаточно долгое время. Враг не выводил в начале года ракетоносители почти "Но потом, несмотря на шторм, вывел и зафиксировал. Сейчас проводит ротацию, пополнение и уменьшение, но не убирает ракетоносители с боевого дежурства", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, такая тактика может свидетельствовать как о подготовке россиян к предстоящему удару "Калибрамы", так и использоваться врагом с целью рассредоточить внимание украинских сил ПВО.

Это может свидетельствовать и о подготовке к предстоящему удару с применением ракет морского базирования, а также может быть направлено и на рассредоточение усилий нашей противовоздушной обороны во время воздушных атак, с использованием ракет именно воздушного базирования или применением баллистики. Это то, что враг в последнее время держит в приоритете. Морские ракетоносители, находясь на дежурстве, все же перебирают на себя определенную часть внимания ПВО", - заявила она.

Ночная атака "Шахедов" 25 января

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed на юг Украины. Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 дронов-камикадзе: 10 в Одесской области и один – в Николаевской.

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