Календарь всех сборных Украины по футболу на 2024 год: когда, где и с кем играют

Сборная Украины

Для первой команды главным событием года, конечно, станет Евро-2024. Впрочем, и до, и после чемпионата жизнь для "сине-желтых" будет продолжаться. Пока известно о 12-ти поединках сборной Украины до конца 2024-го.

Перед европейским первенством подопечные Сергея Реброва проведут спарринги с Германией, Молдовой и Польшей.

Осенью же состоится новый розыгрыш Лиги наций, где украинцы посоревнуются за путевку в Дивизион A со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Полный список матчей сборной Украины в этом году:

Германия – Украина, 3 июня, Нюрнберг, товарищеский

Польша – Украина, 7 июня, Варшава, товарищеский

Молдова – Украина, 11 июня, Кишинев, товарищеский

Румыния – Украина, 17 июня, Мюнхен, Евро-2024

Словакия – Украина, 21 июня, Дюссельдорф, Евро-2024

Украина – Бельгия, 26 июня, Штутгарт, Евро-2024

Украина – Албания, 7 сентября, Лига наций

Чехия – Украина, 10 сентября, Лига наций

Украина – Грузия, 11 октября, Лига наций

Украина – Чехия, 14 октября, Лига наций

Грузия – Украина, 16 ноября, Лига наций

Албания – Украина, 19 ноября, Лига наций

Сборная Украины U-21

Зато молодежную сборную Украины осенью будет ждать решающий отрезок квалификации к чемпионату Европы-2025.

Команда Унаи Мельгосы – лидер отборочной группы. "Сине-желтые" набрали 18 очков, как и англичане, но имеют матч в запасе и преимущество в личных встречах.

Правда, с молодыми "Тремя львами" еще встретятся в октябре. А против всегда конкурентной на юношеско-молодежном уровне Сербии придется сыграть дважды.

Полный список матчей сборной Украины U-21 в этом году:

Украина U-21 – Сербия U-21, 6 сентября, квалификация к Евро-2025

Северная Ирландия U-21 – Украина U-21, 10 сентября, квалификация к Евро-2025

Англия U-21 – Украина U-21, 11 октября, квалификация к Евро-2025

Сербия U-21 – Украина U-21, 15 октября, квалификация к Евро-2025

Фото: Унаи Мельгоса перестроил украинскую молодежку (facebook.com/uafukraine)

Олимпийская сборная Украины

Новым опытом станет формирование олимпийской сборной Украины. На Игры в Париж поедут 18 футболистов 2001 года рождения и младше.

Наставник команды Руслан Ротань также может взять в заявку трех исполнителей вне возрастного ценза. Правда сроки проведения футбольного турнира Олимпиады совпадают со стартом чемпионата Украины и квалификацией еврокубков.

С кадрами, возможно, будет трудно. Но на престижном турнире Мориса Верелло в начале лета можно попробовать разные варианты...

Полный список матчей олимпийской сборной Украины в этом году:

Египет – Украина, 4 июня, Витроль, Турнир Мориса Верелло

Украина – Италия, 6 июня, Обань, Турнир Мориса Верелло

Украина – Панама, 8 июня, Фос-сюр-Мер, Турнир Мориса Верелло

Украина – Япония, 10 июня, Обань, Турнир Мориса Верелло

Представитель Азии – Украина, 24 июля, Лион, Олимпийские игры-2024

Украина – Марокко, 27 июля, Сент-Этьен, Олимпийские игры-2024

Украина – Аргентина, 30 июля, Лион, Олимпийские игры-2024

Женская сборная Украины

Подопечные Владимира Пятенко в скором времени продолжат борьбу за путевку на чемпионат Европы-2025. В двух стартовых турах отбора результаты оказались полярными – победа над Косово и поражение от Хорватии. Теперь "сине-желтых" будет ждать двойное испытание сборной Уэльса, а также вторые поединки против балканских команд.

Задачей украинок остается финиш как можно выше, чтобы в следующих раундах квалификации было проще.

Полный список матчей женской сборной Украины в этом году:

Уэльс – Украина, 31 мая, Лланелли, квалификация к Евро-2025

Украина – Уэльс, 4 июня, Гродзиск Велкопольски, квалификация к Евро-2025

Косово – Украина, 12 июля, квалификация к Евро-2025

Украина – Хорватия, 16 июля, квалификация к Евро-2025

Фото: Женская сборная Украины попытается взять реванш у хорваток (facebook.com/uafukraine)

Сборная Украины U-19

Юношеская команда под руководством Дмитрия Михайленко завоевала путевку на чемпионат Европы с тремя победами в элит-раунде квалификации с общим счетом 8:0. На турнире в Северной Ирландии соперники будут сильнее, но и времени на подготовку у "сине-желтых" будут больше.

Евро-2024 начнется в середине июля, а в соперники украинцам жребий отправил хозяев соревнований, а еще команды 19-летних Норвегии и Италии. Две лучшие сборные группы поедут на ЧМ-2025.

Полный список матчей сборной Украины U-19 в этом году: