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Календарь всех сборных Украины по футболу на 2024 год: когда, где и с кем играют

Фото: Георгий Судаков сможет сыграть на Евро-2024 и Олимпийских играх (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная, молодежная, олимпийская, женская и юношеская команды Украины на протяжении 2024 года будут иметь немало важных противостояний в престижных континентальных соревнованиях.

Коротко о графике матчей футбольных сборных Украины разных категорий в этом году – в подборке РБК-Украина.

Сборная Украины

Для первой команды главным событием года, конечно, станет Евро-2024. Впрочем, и до, и после чемпионата жизнь для "сине-желтых" будет продолжаться. Пока известно о 12-ти поединках сборной Украины до конца 2024-го.

Перед европейским первенством подопечные Сергея Реброва проведут спарринги с Германией, Молдовой и Польшей.

Осенью же состоится новый розыгрыш Лиги наций, где украинцы посоревнуются за путевку в Дивизион A со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Полный список матчей сборной Украины в этом году:

  • Германия – Украина, 3 июня, Нюрнберг, товарищеский
  • Польша – Украина, 7 июня, Варшава, товарищеский
  • Молдова – Украина, 11 июня, Кишинев, товарищеский
  • Румыния – Украина, 17 июня, Мюнхен, Евро-2024
  • Словакия – Украина, 21 июня, Дюссельдорф, Евро-2024
  • Украина – Бельгия, 26 июня, Штутгарт, Евро-2024
  • Украина – Албания, 7 сентября, Лига наций
  • Чехия – Украина, 10 сентября, Лига наций
  • Украина – Грузия, 11 октября, Лига наций
  • Украина – Чехия, 14 октября, Лига наций
  • Грузия – Украина, 16 ноября, Лига наций
  • Албания – Украина, 19 ноября, Лига наций

Сборная Украины U-21

Зато молодежную сборную Украины осенью будет ждать решающий отрезок квалификации к чемпионату Европы-2025.

Команда Унаи Мельгосы – лидер отборочной группы. "Сине-желтые" набрали 18 очков, как и англичане, но имеют матч в запасе и преимущество в личных встречах.

Правда, с молодыми "Тремя львами" еще встретятся в октябре. А против всегда конкурентной на юношеско-молодежном уровне Сербии придется сыграть дважды.

Полный список матчей сборной Украины U-21 в этом году:

  • Украина U-21 – Сербия U-21, 6 сентября, квалификация к Евро-2025
  • Северная Ирландия U-21 – Украина U-21, 10 сентября, квалификация к Евро-2025
  • Англия U-21 – Украина U-21, 11 октября, квалификация к Евро-2025
  • Сербия U-21 – Украина U-21, 15 октября, квалификация к Евро-2025

Фото: Унаи Мельгоса перестроил украинскую молодежку (facebook.com/uafukraine)

Олимпийская сборная Украины

Новым опытом станет формирование олимпийской сборной Украины. На Игры в Париж поедут 18 футболистов 2001 года рождения и младше.

Наставник команды Руслан Ротань также может взять в заявку трех исполнителей вне возрастного ценза. Правда сроки проведения футбольного турнира Олимпиады совпадают со стартом чемпионата Украины и квалификацией еврокубков.

С кадрами, возможно, будет трудно. Но на престижном турнире Мориса Верелло в начале лета можно попробовать разные варианты...

Полный список матчей олимпийской сборной Украины в этом году:

  • Египет – Украина, 4 июня, Витроль, Турнир Мориса Верелло
  • Украина – Италия, 6 июня, Обань, Турнир Мориса Верелло
  • Украина – Панама, 8 июня, Фос-сюр-Мер, Турнир Мориса Верелло
  • Украина – Япония, 10 июня, Обань, Турнир Мориса Верелло
  • Представитель Азии – Украина, 24 июля, Лион, Олимпийские игры-2024
  • Украина – Марокко, 27 июля, Сент-Этьен, Олимпийские игры-2024
  • Украина – Аргентина, 30 июля, Лион, Олимпийские игры-2024

Женская сборная Украины

Подопечные Владимира Пятенко в скором времени продолжат борьбу за путевку на чемпионат Европы-2025. В двух стартовых турах отбора результаты оказались полярными – победа над Косово и поражение от Хорватии. Теперь "сине-желтых" будет ждать двойное испытание сборной Уэльса, а также вторые поединки против балканских команд.

Задачей украинок остается финиш как можно выше, чтобы в следующих раундах квалификации было проще.

Полный список матчей женской сборной Украины в этом году:

  • Уэльс – Украина, 31 мая, Лланелли, квалификация к Евро-2025
  • Украина – Уэльс, 4 июня, Гродзиск Велкопольски, квалификация к Евро-2025
  • Косово – Украина, 12 июля, квалификация к Евро-2025
  • Украина – Хорватия, 16 июля, квалификация к Евро-2025

Фото: Женская сборная Украины попытается взять реванш у хорваток (facebook.com/uafukraine)

Сборная Украины U-19

Юношеская команда под руководством Дмитрия Михайленко завоевала путевку на чемпионат Европы с тремя победами в элит-раунде квалификации с общим счетом 8:0. На турнире в Северной Ирландии соперники будут сильнее, но и времени на подготовку у "сине-желтых" будут больше.

Евро-2024 начнется в середине июля, а в соперники украинцам жребий отправил хозяев соревнований, а еще команды 19-летних Норвегии и Италии. Две лучшие сборные группы поедут на ЧМ-2025.

Полный список матчей сборной Украины U-19 в этом году:

  • Северная Ирландия U-19 – Украина U-19, 15 июля, Ларне, Евро-2024
  • Норвегия U-19 – Украина U-19, 18 июля, Белфаст, Евро-2024.
  • Украина U-19 – Италия U-19, 21 июля, Ларне, Евро-2024

К слову, ранее составили список украинцев-бомбардиров в топ-5 чемпионатов Европы.

Напомним, недавно был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

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