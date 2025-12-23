Календарь праздников пересмотрят. Стефанчук ответил, будут ли украинцы меньше отдыхать

По его словам, исторический календарь является не просто перечнем дат, а отражением идеологии и цивилизационного выбора страны. Стефанчук напомнил, что за последние годы Украина уже прошла сложный путь календарных изменений - в частности, перенос Рождества на 25 декабря и согласование отдельных дат с европейской традицией.

"То есть любые календарные даты - это не просто о днях в календаре, это то, с кем мы и кто против нас. И поэтому это важная вещь идеологическая", - подчеркнул спикер парламента.

Он отметил, что сейчас в Украине существует значительное количество профессиональных, памятных и скорбных дат, часть из которых пересекаются между собой или приходятся на трагические события. Кроме того, эти даты устанавливались разными органами - указами президента, постановлениями Верховной Рады, решениями правительства или отдельных ведомств, что создает хаос в календаре.

"Я очень хорошо помню, когда в Верховной Раде меняли мы статью 73 и с 9 мая мы переносили вместе с Европой на 8-е мая, когда чествовали память жертв погибших во Второй мировой войне. Но это идеологические вещи, которые мы должны упорядочить", - подчеркнул Стефанчук.

Председатель ВР подчеркнул, что речь не идет о сокращении количества праздничных дней или ограничении отдыха украинцев. По его словам, вопрос имеет исключительно технический и системный характер - упорядочение дат, чтобы избежать нелогичных совпадений и путаницы.

"Это не о том, что праздников станет меньше. Это об упорядочении и создании единой календарной карты", - заверил он.

Стефанчук также сообщил, что уже создана рабочая группа, которая будет работать над соответствующим законопроектом. После Рождества, 26 декабря, состоится широкое совещание с участием представителей правительства, Офиса президента, Национальной академии наук, Института национальной памяти и общественности.

По его словам, результатом работы должен стать закон, который четко определит, какие даты Украина отмечает как праздники, какие - чтит как дни памяти, а какие останутся скорбными.