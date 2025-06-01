Календарь разрушений: военные озвучили потери России на востоке Украины за пять месяцев

С начала года и до 1 июня российские войска на востоке Украины понесли значительные потери в живой силе и технике. Военные обнародовали помесячную статистику, которая демонстрирует масштабы уничтожений.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
В операционной зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на востоке Украины с 1 января по 1 июня боевые потери российских войск в живой силе составляют почти 146 тысяч военных, а точнее - 145 675 человек.
В то же время известно, что с начала текущего года Россия потеряла:
Подразделения Сил обороны всеми силами и средствами превращают российские танки, вооружение и бронетехнику в обгоревший металлолом.
Волошин рассказал о помесячных потерях российских оккупантов в операционной зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на востоке Украины с 1 января по 1 июня.
Январь:
Февраль:
Март:
Апрель:
Май:
Заметим, что в целом общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину и до 1 июня 2025 года составляют около 988 тысяч 560 человек.
Напомним, что только в течение суток 31 мая потери российских захватчиков составили более 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 151 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.
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