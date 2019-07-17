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В Офісі президента анонсували скорочення кількості міністерств і відомств

Новини » Політика    17.07.2019 - 13:32
В Офісі президента анонсували скорочення кількості міністерств і відомств
Фото: президент України (РБК-Україна)

У Зеленського хочуть провести ще одну адміністративну реформу

В Офісі президента планують скоротити кількість міністерств та центральних органів виконавчої влади, які перебувають у сфері впливу міністерств. Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошапка заявив, що також планується скоротити кількість віце-прем'єрів "без портфелів", які не очолюють міністерства.

"Мова також йде про скорочення центральних органів виконавчої влади, які знаходяться у сфері управління міністерств", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, остання суттєва реформа системи міністерств і відомств в Україні відбулася в 2010-2011 роках (так звана "адміністративна реформа"). Тоді були реорганізовані десятки міністерств. На основі державних комітетів були створені державні служби та державні агентства, які формально підпорядковані міністерствам. Реформа відбувалася на основі указу президента Віктора Януковича після повернення норм Конституції в редакції 1996 року, яка дозволяла президенту створювати держані органи влади.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 червня Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП. Причиною стало те, що комісію у 2014 році утворив президент України Петро Порошенко, на що він не мав повноважень.  При При створенні цього органу президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає право президента утворювати такі органи.

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