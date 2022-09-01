Яку роль відіграє Туреччина у російсько-українській війні: відповідь Умєрова

Туреччина хоче стати глобальним гравцем, тому бере на себе роль посередника у війні Росії проти України. Таким чином Анкара планує посилити власні позиції на геополітичній арені.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, голова тимчасової спецкомісії (ТСК) з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умєров.
За його словами, Туреччина ставить свої інтереси в пріоритет і хоче, щоб сусіди та партнери рахувалися з ними. Для цього вона посилює власний авторитет, зокрема і за рахунок посередництва між Україною та Росією.
При цьому Туреччина ще з початку повномасштабного вторгнення запропонувала допомогу Україні і перекрила Босфор.
"Туреччина відразу перекрила Босфор, щоб росіяни не могли перекидати свої кораблі. Не всі розуміють, наскільки це було важливо. Якби не це, то сьогодні ситуація на Чорному і Азовському морях була б плачевною", - сказав Умєров.
Водночас нардеп вважає, що турецька зброя, ймовірно, не опиниться в Росії. Про це свідчить і позиція компанії Baykar, яка відмовилася продавати РФ безпілотники "Байрактар".
"Росія і Туреччина - екзистенційні політичні опоненти. Росія дуже зацікавлена в "Байрактарах", тому що за 30 років вони не змогли зробити нічого путнього, хоча оборонні відомства бюджети розпиляли", - додав він.
Також Умєров зазначив, що Туреччина була готова евакуювати захисників "Азовсталі" та надати їм допомогу, проте цю ініціативу заблокувала Росія.
Нагадаємо, Умєров зазначив, що Україна та Росія не ведуть мирних переговорів, але сторони можуть обговорювати гуманітарні питання.
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