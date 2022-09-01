RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яку роль відіграє Туреччина у російсько-українській війні: відповідь Умєрова

Фото: народний депутат Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Туреччина хоче стати глобальним гравцем, тому бере на себе роль посередника у війні Росії проти України. Таким чином Анкара планує посилити власні позиції на геополітичній арені.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат, голова тимчасової спецкомісії (ТСК) з контролю над використанням західних озброєнь Рустем Умєров.

За його словами, Туреччина ставить свої інтереси в пріоритет і хоче, щоб сусіди та партнери рахувалися з ними. Для цього вона посилює власний авторитет, зокрема і за рахунок посередництва між Україною та Росією.

При цьому Туреччина ще з початку повномасштабного вторгнення запропонувала допомогу Україні і перекрила Босфор.

"Туреччина відразу перекрила Босфор, щоб росіяни не могли перекидати свої кораблі. Не всі розуміють, наскільки це було важливо. Якби не це, то сьогодні ситуація на Чорному і Азовському морях була б плачевною", - сказав Умєров.

Водночас нардеп вважає, що турецька зброя, ймовірно, не опиниться в Росії. Про це свідчить і позиція компанії Baykar, яка відмовилася продавати РФ безпілотники "Байрактар".

"Росія і Туреччина - екзистенційні політичні опоненти. Росія дуже зацікавлена в "Байрактарах", тому що за 30 років вони не змогли зробити нічого путнього, хоча оборонні відомства бюджети розпиляли", - додав він.

Також Умєров зазначив, що Туреччина була готова евакуювати захисників "Азовсталі" та надати їм допомогу, проте цю ініціативу заблокувала Росія.

Нагадаємо, Умєров зазначив, що Україна та Росія не ведуть мирних переговорів, але сторони можуть обговорювати гуманітарні питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УмеровТурцияВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні