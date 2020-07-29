До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій розповів, до яких країн українці можуть полетіти на відпочинок. У МІУ попередили, що дані щодо в`їзду змінюються кожного дня у залежності від епідеміологічної ситуації у країнах.

Про це Криклій написав у своєму Telegram-каналі.

Перелік країн, куди громадяни України можуть полетіти на відпочинок:

до Болгарії - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;

Туреччини, Єгипту - в'їзд і повернення без обмежень;

Чорногорії - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;

Хорватії - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді, зроблений протягом останніх 48 годин.



"ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - написав Криклій.

Міністр закликав перед поїздкою обов`язково перевірити інформацію щодо можливості в'їзду у країну призначення.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина пояснила, що повноцінне відновлення подорожей до Європи відновиться, коли знизяться показники захворюваності коронавірусом, і буде це не раніше осені.

Як писало РБК-Україна, для більшості українців зовнішні кордони ЄС залишаються закритими на невизначений час.