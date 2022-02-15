Які країни найбільше залежні від смартфонів, - дослідження
Китай виявився найбільш залежною від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей з 20 країн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.
Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. Згідно з їхніми даними, в першу трійку залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія і Малайзія. Тим часом Німеччина займає останнє місце.
У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.
Як відзначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування в різних країнах. Також впливає й інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро воліють читати газети, в той час, як в Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.
У список залежних від інтернету країн потрапили:
- Китай;
- Саудівська Аравія;
- Малайзія;
- Бразилія;
- Південна Корея;
- Іран;
- Канада;
- Туреччина;
- Єгипет;
- Непал;
- Італія;
- Австралія;
- Ізраїль;
- Сербія;
- Японія;
- Британія;
- Індій;
- США;
- Румунія;
- Нігерія.
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