Які країни найбільше залежні від смартфонів, - дослідження

Китай виявився найбільш залежною від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей з 20 країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina .

Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. Згідно з їхніми даними, в першу трійку залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія і Малайзія. Тим часом Німеччина займає останнє місце.

У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.

Як відзначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування в різних країнах. Також впливає й інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро воліють читати газети, в той час, як в Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.

У список залежних від інтернету країн потрапили: