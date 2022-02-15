ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Які країни найбільше залежні від смартфонів, - дослідження

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 14:52
Які країни найбільше залежні від смартфонів, - дослідження Фото: які країни найбільше залежні від смартфонів (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китай виявився найбільш залежною від смартфонів країною. У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей з 20 країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina.

Дослідження проводили вчені Університету Макгілла в Канаді. Згідно з їхніми даними, в першу трійку залежних від смартфонів країн входять: Китай, Саудівська Аравія і Малайзія. Тим часом Німеччина займає останнє місце.

У дослідженні брали участь майже 35 тисяч людей із середнім віком 28,8 років. 60% учасників були жінками.

Як відзначають вчені, можливим поясненням таких результатів є соціальні норми та культурні очікування в різних країнах. Також впливає й інфраструктура. У деяких країнах пасажири метро воліють читати газети, в той час, як в Китаї, завдяки 5G, більшість продовжує використовувати мобільні телефони через наявність зв'язку.

У список залежних від інтернету країн потрапили:

  • Китай;
  • Саудівська Аравія;
  • Малайзія;
  • Бразилія;
  • Південна Корея;
  • Іран;
  • Канада;
  • Туреччина;
  • Єгипет;
  • Непал;
  • Італія;
  • Австралія;
  • Ізраїль;
  • Сербія;
  • Японія;
  • Британія;
  • Індій;
  • США;
  • Румунія;
  • Нігерія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що кіно-сервіс відстежуватиме погляд користувачів під час перегляду реклами.

Тим часом операційну систему Windows 11 вдалося запустити на Android 13.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Сполучені Штати Америки
NEWS
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться