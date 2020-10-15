Які продукти найбільше подешевшали з початку року: Держстат склав рейтинг

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2020 року. Частина продуктів дорожчає, частина дешевшає.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за січень-вересень цибулю подешевшала на 36,3% до 5,7 грн за кг, картопля - на 32,7% до 9,1 грн за кг, яйця подешевшали на 14,7% до 18 грн за десяток, філе куряче на 13,4% до 88,1 грн за кг.

Проте яблука подорожчали на 36,9% до 22,3 грн за кг, моркву - на 23,8% до 7,9 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,6% до 36,9 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-вересень сигарети преміум-класу подорожчали на 15,1% до 54,7 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,3% до 92,6 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,9% до 17,5 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5%. З початку року інфляція склала 1,7%.

Відзначимо, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.