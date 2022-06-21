Яка Західна артилерія вже надійшла до України: повний перелік

Станом на 21 червня 2022 року Україна отримала шість типів Західної артилерії з натовським 155-мм калібром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони Олексія Рєзнікова.
За його словами, на сьогодні українська армія отримала:
Одна з найсучасніших САУ в світі, в її конструкції застосовано ствол 52 калібру, який забезпечує велику дальність стрільби. Має лоток для напівавтоматичного завантаження снаряда.
Далекобійність - від 30 до 50 кілометрів.
Найлегша буксирувана гаубиця подібного типу. Має високі оперативні можливості: час розгортання становить 6 хвилин, розрахунок може зробити близько 5 пострілів в хвилину.
Далекобійність:
Прийнята на озброєння в 1976 році. Напівавтоматична система завантаження працює при будь-якому куті піднесення ствола, скорострільність - до 6 пострілів на хвилину.
Далекобійність - від 24 до 30 км.
Стандартна артилерійська установка армії США, має безліч модифікацій, оскільки виробляється з 1960-х.
Далекобійність - від 14,6 до 22 км.
Гармата калібру 155 мм розміщена на люльці, має самопідсилений ствол з електроприводом. Зарядка напівавтоматична, детонатори ракет налаштовані електронним способом.
Далекобійність:
Ефективна - 30 км
Французька САУ має броньовану кабіну, яка забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм і осколків снарядів.
Далекобійність:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія теж передасть Україні кілька самохідних артилерійських установок.
За словами міністра оборони Британії Бена Уоллеса, на окремих напрямках Росія в артилерії перевершує Україну в 20 разів.
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