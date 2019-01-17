Яка погода буде на Водохресний святвечір: прогноз на 18 січня

Фото: Київ (facebook.com vechirkanova)

Вечір 18 січня православні віряни називають Водохресним

В Україні у п'ятницю, 18 січня, на більшій частині території очікується потепління. У західних та північних областях йтиме сніг з дощем, а у столиці на дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляється на сайті Погода УНІАН.

За інформацією синоптиків, жителів східних областей опади не турбуватимуть. У цих регіонах температура повітря вночі становитиме -1 градусв, вдень буде до +3 градусів.

На Півдні прогнозується невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть мінімум -3 градуси, вдень потеплішає до +8 градусів.

Ілюстративне фото (pixabay)

У західних областях очікуються опади у вигляді снігу з дощем. Температура повітря вночі до -9 градусів, а вдень стовпчик термометра злетить до +10 градусів.

На Півночі теж варто чекати мокрого снігу. Вночі повітря промерзне до -7 градусів, вдень прогріється до +4 градусів.

У центральних областях опади не прогнозуються. Протягом доби температура повітря буде аналогічною північних регіонах: -7... +4 градусів.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, що вечір 18 січня в народі звуть Водохресним. Вважається, що якщо у цей день буде повний місяць, то варто чекати великого розливу та "великої води". Також існує повір'я, що якщо у цей день буде хуртовина, то вона з'явиться і на Масницю; а якщо з півдня подме вітер, значить - чекайте грозове літо.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко зазначила, що п'ятниця стане найтеплішою за останні дні і попередила, що в суботу розпочнеться похолодання практично у всіх областях України.

У той же час Діденко сказала, що в найближчий тиждень українців очікують не лише холоду, але і приємне потепління.

Нагадаємо, нещодавно синоптик повідомилапрогноз погоди на Водохреща для жителів столиці, які захочуть пірнути в ополонку.

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Відео: РБК-Україна