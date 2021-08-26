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В Іспанії впав багатоквартирний будинок, мешканці опинилися під завалами

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Четвер 26 серпня 2021 01:14
В Іспанії впав багатоквартирний будинок, мешканці опинилися під завалами Фото: житловий багатоквартирний будинок обрушився в Іспанії (twitter.com/vostcvalenciana)
Автор: Артур Родивилов

Триповерхова житлова будівля обрушилася в іспанському муніципалітеті Пеніскола. Під завалами пропали безвісти мінімум три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Одна людина могла залишитися в живих. Він відповідав на оклики Служби порятунку. Зараз всі сили зосереджені на його пошуку і порятунку.

Зазначається, що окрім чоловіка бригади швидкої допомоги намагаються виявити жінку та її сина.

Зараз на місце події перекинуті шість пожежних бригад і персонал аварійно-рятівних підрозділів, Кінологічний загін.

Причина інциденту в даний момент невідома. Відзначається, що це не вибух і те, що будівля не могла розвалиться через термін служби-його побудували не так давно.

При цьому дев'ять сімей, в числі яких 30 осіб, будуть переселені з цього і сусіднього будинку.

На місце події були відправлені інженери-будівельники з міської ради Пеньісколи, щоб проаналізувати ситуацію і визначити, чи існує ризик обвалення іншої частини будівлі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі обвалилося перекриття у двоповерховому будинку на вулиці Степова, в результаті чого загинула людина.

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