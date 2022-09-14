Кадирова понесло. Визнав війну в Україні і навіть кінець "спецоперації" його не зупинить

"Що стосується проведення "спецоперації", це все давно перейшло у військові дії. Якщо мене запитати, я б оголосив воєнний стан і використовував всі можливості для того, щоб швидше закінчити з цими нечистями... якщо хто хоче, треба не чекати, поки керівництво держави оголосить мобілізацію, ми всі повинні мобілізуватися, кожен регіон повинен дати ті сили і засоби, які у них є", - заявив Кадиров.

За його словами, Чечня нібито "готова відправити в Україну ще дев'ять тисяч добровольців" і його солдати не покинуть українські території навіть у разі завершення "спецоперації".

"Я всім своїм командирам, які знаходяться на території України і які знаходяться вдома і повинні виїжджати, сказав, що, якщо спецоперація закінчиться, наша війна з цими шайтанами не закінчиться. Ми повинні їх знищувати. Ми почали з ними війну не для того, щоб відступити або поступитися", - додав він.