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Кадрові перестановки в Кабміні: стало відомо, коли визначать кандидатів

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 11:25
Кадрові перестановки в Кабміні: стало відомо, коли визначать кандидатів Фото: глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Парламентська фракція "Слуги народу" визначиться з кандидатами на посади міністрів у другій половині місяця. Нардепи зберуться на засідання фракції 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії журналістам.

"По міністрам ми дійсно будемо визначатися 18 жовтня. У нас буде фракція... можливо з президентом. Кандидати будуть, будемо визначати порядок, не всіх відразу, а поступово зробимо", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 Міністрів, зокрема, віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський і перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

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Кабінет Міністрів України Давид Арахамія
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