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Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами

Новини » Політика    04.10.2019 - 10:01
Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Атестація проводитиметься відповідними кадровими комісіями у три етапи

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що атестація проводитиметься кадровими комісіями у три етапи. За допомогою перших двох буде оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, а також загальні здібності та навички шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Останній етап - перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді, що включатиме також виконання ситуаційного завдання.

"Кожен етап обов’язково проходитиме за особистої присутності прокурора. Графік, який складає кадрова комісія, і місце проведення тестувань і співбесіди, а також імена прокурорів зарахованих до проходження відповідного етапу будуть публікуватися на офіційному веб-сайті не пізніше ніж з п’ять календарних днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рябошапка призначив нового прокурора Одеської області, ним став Максим Вихор. Також генпрокурор призначив нового прокурора Харківської області. Ним став Олександр Фільчаков, який до цього був керівником Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

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