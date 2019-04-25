Кадрові зміни в КСУ не вплинуть на інавгурацію Зеленського

Зі сторони Конституційного суду України (КСУ) не виникне жодних перешкод в здійсненні інавгурація новогообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Як повідомляється, інформація про можливий зрив інавгурації новогобраного президента України через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ не відповідає дійсності і є цілеспрямованою інсинуацією, яка має за мету дискредитувати суд.

"Згідно з ч.2 ст. 104 Конституції України приведення президента України до присяги здійснює голова Конституційного суду України. Конституція України не вказує конкретної особи, яке має виконати процедуру приведення президента України до присяги, а лише визначає посадова особа, яка здійснює приведення новообраного глави держави до присяги, - голови Конституційного суду України ", - пояснили в КСУ.

Також в заяві зазначено, що приведення обраного президента до присяги є конституційним обов'язком глави КСУ, який "безумовно буде виконаний".

Відповідальність за виконання зазначеного конституційного обов'язку також лежить на КСУ, оскільки він обирає голову суду.

"Судді відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне ніяких перешкод в здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до ст. 104 Конституції України", - пояснили в заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в штабі Зеленського робочою датою інавгурації назвали 28 травня. Відзначимо, проти дострокових парламентських виборів виступає глава Верховної ради Андрій Парубій, а його роль в цьому питанні є вирішальною, оскільки дату інавгурації визначає парламент.

Крім того, Зеленський прокоментував ухвалення "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після своєї інавгурації. Він зазначив, що в Україні слід приймати такі закони і рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки.