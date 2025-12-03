Кадровый голод после войны: почему Украине придется привлекать трудовых мигрантов

Кадровый голод углубляется

По словам Либановой, в Украине уже сейчас не хватает работников из-за низких зарплат и массовой миграции. И ситуация будет сложнее после победы, поскольку европейские страны, которые стремительно стареют, не заинтересованы в возвращении украинских мигрантов.

"Правительства тех государств будут делать все, чтобы их удержать. Около 70% наших мигранток имеют высшее образование, более 80% - работают. Это очень ценные кадры для Европы", - объясняет демограф.

Либанова отмечает: международные институты уже говорят о том, что без возвращения части украинцев под угрозой может оказаться сам проект восстановления Украины.

Неравномерное заселение и риски для регионов

На демографическую карту повлияет и тот факт, что население будет расселяться неравномерно.

Самая сложная ситуация будет в областях, которые постоянно страдают от обстрелов, в частности, в Херсонской и Черниговской. Там плотность населения может уменьшиться еще больше, что усложнит развитие территорий и возвращение людей.

Миграция будет необходимой

Либанова отмечает, что после завершения войны Украине неизбежно придется привлекать трудовых мигрантов, поскольку альтернативы этому фактически нет. Она объясняет, что страна еще долго будет оставаться бедной, поэтому приезжать сюда будут не за социальными выплатами, а те, кто действительно хочет работать - и именно это может стать преимуществом для украинского рынка труда.

Откуда будут ехать работники, будет зависеть от реализации "плана Маршалла" и появления новых рабочих мест.

Если Украину поддержат инвестициями и зайдут крупные корпорации, то сюда могут ехать не только рабочие из бедных стран, но и европейцы и американцы, частично - из желания помочь или реализоваться в новом пространстве для развития.

Нужна грамотная миграционная политика

Либанова подчеркивает, что Украине критически необходимо выстроить разумную иммиграционную политику и сохранить связь с собственными мигрантами. Она называет канадскую модель одной из самых эффективных.

В то же время демограф резко высказалась против идеи платить украинцам за возвращение. По ее словам, получится так, что тогда за возвращение заплатим тем, кто живет за границей, а тем, кто все это время выживал в Харькове под обстрелами, - нет.