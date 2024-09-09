Дефицит кадров. В Украине нашли неожиданное решение проблемы
Украине во время восстановления будет не хватать до 4,5 млн работников, однако эффективная социальная политика может вернуть на рынок труда до 1,5 млн человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного по инициативе Министерства социальной политики.
Влияние полномасштабной войны на рынок труда
Инициированное Минсоцполитики исследование было проведено с целью наработки лучших решений для реформирования системы социальных услуг в Украине - с учетом положительного международного опыта.
Согласно его результатам, во время восстановления нашей стране будет не хватать до 4,5 млн работников.
Уточняется, что в 2021 году количество трудоспособного населения Украины составило 17,1 млн работников, однако в результате полномасштабного вторжения РФ эта цифра уменьшилась на 2,8 млн работников.
Как можно увеличить количество кадров в Украине
По мнению экспертов, помочь решить проблему с недостаточным количеством работников в Украине может активное вовлечение уязвимых групп в экономическую жизнь страны.
Согласно исследованию, внедрение эффективной социальной политики (в частности, развитие социальных услуг в Украине до 2032 года) позволит вовлечь в экономическую жизнь страны около 1,5 млн лиц с инвалидностью.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине трудоустроено чуть более 480 тыс. человек с инвалидностью из 2,7 млн - то есть менее 18%. При этом около 1,5 млн из них имеют третью группу инвалидности и не нуждаются в особых приспособлениях рабочих мест.
Между тем, если привлечь к рынку труда 50% людей с инвалидностью, ожидаемый дефицит рабочей силы сократится до 3 млн человек.
Результаты исследования (инфографика: msp.gov.ua)
В качестве примера приводится процент официально трудоустроенных лиц с инвалидностью в некоторых странах ЕС (по данным European Disability Forum):
- Польша - 43,3%
- Швеция - 58,4%
- Румыния - 46,3%
Как можно искать работу в условиях войны
Напомним, ранее мы рассказывали, как центры занятости определяют подходящие для украинцев вакансии во время войны, ведь в период действия военного положения процесс подбора работы для безработных основывается на ряде ключевых критериев.
Не следует забывать и о том, что зарегистрированные безработные в Украине обязаны посещать центр занятости по меньшей мере раз в 30 дней. Хотя исключениями могут быть форс-мажорные обстоятельства, такие как карантин, чрезвычайная ситуация или военное положение.
При таких обстоятельствах безработные могут подтверждать свой статус дистанционно - используя телефон или электронную почту (также не реже раза в 30 дней).
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