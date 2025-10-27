Кадровый дефицит угрожает восстановлению промышленности Украины: как его побороть

Дефицит кадров в промышленности можно преодолеть только в партнерстве бизнеса и государства - ведь даже если зарплаты будут выше рыночных, работники будут нуждаться в государственных жилищных программах и бронировании.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Группы Метинвест" Татьяна Петрук на форуме "Создание кадрового резерва для ключевых отраслей экономики Украины", который состоялся в Киеве.

По словам Петрук, на предприятиях Метинвеста сейчас открыто около 4 тысяч вакансий, а более 8 тысяч работников служат в Вооруженных силах Украины. Всего с 2014 года через ряды обороны прошли более 11 тысяч сотрудников Группы, из которых около тысячи уже вернулись к работе.

"Мы готовы брать на работу всех ветеранов. Это не проект, а часть нашего настоящего. Мы испытываем недостаток не только количественно, но и по качеству специалистов", - отметила Петрук.

Сейчас "Метинвест" сотрудничает с Министерством ветеранов в рамках программы трудоустройства военных, а также предлагает конкурентную оплату труда - выше средней по региону, рассказала она. Но этого недостаточно, чтобы вернуть людей.

"Мы готовы обучать за свой счет, но бизнес не может делать все сам. Нужны государственные программы социального жилья, поддержка в бронировании кадров и стабильная образовательная политика. Только совместно мы создадим win-win ситуацию - для бизнеса, работников и государства", - подчеркнула Петрук.

"Метинвест" также сотрудничает с Министерством образования и науки, помогая согласовывать образовательные программы с реальными потребностями рынка труда. В компании уже спланировали потребность в специалистах на пять лет вперед и сформировали корпоративный заказ для открытого Группой вуза Метинвест Политехника.

"Мы проанализировали образовательные программы и определили, какие специальности нам понадобятся для развития компании. Это позволит готовить специалистов, которые будут отвечать потребностям экономики будущего", - подытожила Петрук.

Она уточнила: предприятия Метинвеста, работающие в прифронтовых регионах - Запорожье, Кривом Роге, Каменском, - сейчас трудоустраивают всех желающих. По словам представительницы компании, планирование производства теперь зависит не от наличия сырья, а от количества людей. Поэтому теперь компания перестроила систему подготовки кадров, сократив сроки обучения.



Форум, организованный Киевской школой экономики при поддержке Министерства экономики, собрал представителей правительства, бизнеса, образовательных учреждений и общественных организаций. В центре обсуждения - пути преодоления дефицита рабочих кадров и создание новой системы профессиональной подготовки для послевоенного восстановления.