Кадровые решения. Все подробности скандалов и увольнений во власти

"Время справедливых решений"

За последние месяцы Украину всколыхнуло несколько скандалов, фигурантами которых оказались представители разного уровня власти.

Отдых за границей, покупка дорогостоящей недвижимости, подозрения в коррупции чиновников в регионах и центральном аппарате стали причиной ряда увольнений и кадровых перестановок на этой неделе.

"Соответствующие решения" анонсировал Владимир Зеленский. Президент пообещал, что государство предпримет справедливые шаги для разрешения проблем. Одним из них стал запрет СНБО на выезд госслужащих за границу во время военного положения, за исключением служебных командировок.

Отставка Тимошенко

Вечером 23 января стало известно об отставке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Указ о его увольнении "по собственному желанию" подписал Владимир Зеленский.

Кирилл Тимошенко работал в ОП с мая 2019, координировал программу "Большая стройка". После начала войны отвечал за восстановление инфраструктуры.

Причины увольнения публично не называются, однако недавно Тимошенко стал фигурантом скандала с арендой дорогой недвижимости и элитного автомобиля.

Скандал в ОГПУ

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко был уволен с должности 24 января. Генеральный прокурор Андрей Костин подписал заявление Симоненко по собственному желанию.

Этому также предшествовал громкий скандал. Согласно расследованию "Украинской правды", Симоненко ездил в 10-дневный новогодний отпуск с семьей в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

Афера Лозинского

21 января заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского задержали по подозрению во взяточничестве. После этого Кабмин принял решение о его увольнении с должности.

По данным НАБУ, Лозинский и чиновники министерства присвоили часть госсредств, предназначенных для восстановления объектов критической инфраструктуры. Замминистра разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов.

24 января ВАКС арестовал организатора предоставления взятки Лозинскому с альтернативой залога в 100 млн гривен.

Скандал с закупками Минобороны для ВСУ

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны якобы заключило контракт на закупку продуктов для ВСУ, цены в котором завышены в 2-3 раза в сравнении с ценами в супермаркетах Киева. По данному факту НАБУ начало расследование.

Однако глава Минобороны Алексей Резников отверг обвинения в адрес министерства. По его словам, это была информационная кампания с целью дискредитировать ведомство перед заседанием "Рамштайн".

На созванном заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Резников предоставил контракты и объяснил все детали. А нардепы зарегистрировали законопроект о прозрачности оборонных закупок.

При этом замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов 24 января подал в отставку. "В связи с большим общественным резонансом, который в значительной мере был спровоцирован бездоказательными манипуляциями вокруг темы обеспечения ВСУ", - говорится в заявлении Шаповалова о причине увольнения.

Перестановки в Кабмине

Четыре заместителя министров и руководители госслужб были уволены по решению правительства 24 января:

Вячеслав Шаповалов - заместитель министра обороны Украины;

- заместитель министра обороны Украины; Иван Лукеря - заместитель министра развития общин и территорий Украины;

- заместитель министра развития общин и территорий Украины; Вячеслав Негода - заместитель министра развития общин и территорий Украины;

- заместитель министра развития общин и территорий Украины; Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины;

– заместитель министра социальной политики Украины; Анатолий Иванкевич - заместитель председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

- заместитель председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины; Виктор Вишнев - заместитель председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В то же время Кабмин назначил заместителем министра экономики Алексея Соболева. Он будет заниматься вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Ранее Соболев был директором ГП "Прозорро.Продажи".

Увольнения руководителей областей

Кадровые чистки коснулись и руководителей регионов. Сегодня Кабинет министров согласовал увольнение руководителей 5 ОВА:

Днепропетровской - Валентин Резниченко;

Запорожской - Александр Старух;

Киевской - Алексей Кулеба;

Сумской - Дмитрий Живицкий;

Херсонской - Ярослав Янушевич.

Отметим, Валентин Резниченко стал фигурантом расследования САП после обнародования информации о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в Днепропетровской области. Деньги перечислили фирме, которая принадлежит близкой подруге Резниченко.

Руководитель Запорожской области Александр Старух был одним из подозреваемых в расследовании НАБУ о разворовывании гуманитарной помощи в регионе.

Во время работы Дмитрия Живицкого на должности главы Сумской ОВА произошел скандал с тендерами на ремонт дорог. Его заместитель Александр Безнис стал подозреваемым в уголовном деле по дорожным тендерам на 10,5 млрд гривен.

Руководителя Херсонской области Ярослава Янушевича неоднократно критиковали за "некомпетентность и бездеятельность". В ноябре местные активисты зарегистрировали петицию с требованием его отставки.

Как сообщили РБК-Украина информированные собеседники в ОП, Херсонскую ОВА в ближайшее время может возглавить Кирилл Тимошенко.

Кроме того, по словам источников, вместо Кирилла Тимошенко заместителем главы ОП, вероятно, станет Алексей Кулеба, с чем и может быть связано его увольнение с должности главы Киевской ОВА 24 января.