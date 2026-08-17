RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Кадровые решения и дистрайки: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Драпатым

17:16 17.08.2026 Пн
2 мин
Президент и главком обсудили также и защиту от вражеских дронов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

ВСУ ожидают кадровые изменения, а также организационные шаги, которые усилит защиту Украины от вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, во время которой прозвучал доклад по фронту.

"Многие детали о направлениях на Донетчине: ситуация в Константиновке, Славянское направление, Покровское. Мы имеем обновленные данные о задачах российской армии в соответствующих районах и готовим наше противодействие", - отметил президент.

Кроме того, министр обороны доложил о защите украинских городов, громад и прифронтовой логистики от российских дронов. Зеленский подчеркнул, что для этого нужно добавить ресурсы.

"Вместе с главнокомандующим ВСУ определили, какие дополнительные организационные шаги могут усилить нашу защиту именно на этих наиболее интенсивных направлениях. Определил готовить кадровые решения, предложенные главнокомандующим", - отметил он.

По словам главы государства, обсуждалось и состояние выполнения дальнобойных операций за первую половину августа. Также подтверждены приоритеты дипстрайков на следующие недели и на сентябрь - президент заявил, что "подтвержденный российский ущерб доказывает правильность направления нашего дальнобойного курса".

Напомним, одним из ключевых элементов дип-страйк миссий является подтверждение попаданий. Пути подтверждения эффективности миссий - это объективный контроль и OSINT инструменты.

Кроме того, Силы обороны в ночь на сегодня ударили по местам хранения, подготовки и управления ударными дронами, а также пункту управления оккупантов в Крыму и Херсонской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВойна в УкраинеВооруженные силы Украины