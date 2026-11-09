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Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений

19:02 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Сергей Новиков
Налоговая служба Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Государственной налоговой службе произошли кадровые чистки в акцизном блоке после провала октябрьских поступлений в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста-расследователя Евгения Плинского в Telegram-канале "Брудні ігри".

По информации Плинского, исполняющий обязанности главы ГНС Юрий Конюшенко подписал приказ об увольнении директора Департамента контроля за подакцизными товарами Кристины Боженко по соглашению сторон. Решение согласовали с Министерством финансов Украины.

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Вместе с ней, как утверждает журналист, департамент покидает еще одна чиновница, работавшая по направлению управления рисками.

Плинский связывает кадровые изменения с провалом поступлений от акцизного налога за октябрь, а также с планами правительства усилить борьбу с нелегальным оборотом подакцизной продукции. В первую очередь речь идет о табачных изделиях и спирте.

По словам журналиста, правительство планирует активизировать работу по ликвидации схем уклонения от уплаты налогов и детенизации рынков. Он также отмечает, что соответствующие вопросы обсуждаются на регулярных совещаниях с участием премьер-министра, силовых структур и народных депутатов.

Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений (фото: t.me/plinskiymedia)

Акцизные поступления не выполнили план

Напомним, октябрь 2026 стал провальным с точки зрения доходов от акциза (невыполнение месячного плана на 7,1 млрд грн или на 40%) и от НДС (невыполнение месячного плана на 11,7 млрд грн или на 32%).

По акцизу самое большое недовыполнение зафиксировано на табачном рынке - 3,8 млрд грн, или 32,4%.

"Это не "техническое отклонение", а диагноз. Системная работа по детенизации должна была бы давать результат прежде всего по НДС и акцизу, и именно здесь она провалена", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По результатам исследования Kantar Украина, в июле доля нелегальной продукции на рынке сигарет Украины составила 21,6% (в апреле этого года - 19,8%), а рынок электронный вейпов полностью в тени. Это худший показатель за последние два года.

Ожидаемые годовые потери госбюджета от нелегального рынка сигарет, по подсчетам Kantar Украина, составляют рекордные 36,4 млрд грн.

В октябре под председательством премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра финансов Сергея Марченко состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики, на котором обновили ее состав и определили ключевые приоритеты.

В частности, глава Кабмина по итогам встречи отметил, что первоочередные меры правительства предусматривают работу над вопросами налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, борьбу с контрабандой и ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают повысить штрафы за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет до 250 тыс. грн для действенной борьбы с теневым рынком.

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