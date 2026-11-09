Налоговая увольняет руководителя акцизного направления на фоне рекордного падения поступлений

Акцизные поступления не выполнили план

Напомним, октябрь 2026 стал провальным с точки зрения доходов от акциза (невыполнение месячного плана на 7,1 млрд грн или на 40%) и от НДС (невыполнение месячного плана на 11,7 млрд грн или на 32%).

По акцизу самое большое недовыполнение зафиксировано на табачном рынке - 3,8 млрд грн, или 32,4%.

"Это не "техническое отклонение", а диагноз. Системная работа по детенизации должна была бы давать результат прежде всего по НДС и акцизу, и именно здесь она провалена", - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По результатам исследования Kantar Украина, в июле доля нелегальной продукции на рынке сигарет Украины составила 21,6% (в апреле этого года - 19,8%), а рынок электронный вейпов полностью в тени. Это худший показатель за последние два года.

Ожидаемые годовые потери госбюджета от нелегального рынка сигарет, по подсчетам Kantar Украина, составляют рекордные 36,4 млрд грн.

В октябре под председательством премьер-министра Украины Сергея Корецкого и министра финансов Сергея Марченко состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам детенизации экономики, на котором обновили ее состав и определили ключевые приоритеты.

В частности, глава Кабмина по итогам встречи отметил, что первоочередные меры правительства предусматривают работу над вопросами налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, борьбу с контрабандой и ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что в Украине предлагают повысить штрафы за нелегальную продажу жидкостей для электронных сигарет до 250 тыс. грн для действенной борьбы с теневым рынком.