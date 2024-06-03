Кадровый вопрос. В Кабмине будет два новых министра, а Чернышов уйдет из "Нафтогаза"

В частности, пост главы воссозданного Министерства региональной политики может занять замглавы Офиса президента Алексей Кулеба. В свою очередь, на его место могут назначить нынешнего главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту.

Вполне возможно, что вприбавок к министерскому портфелю, Кулеба получит и статус вице-премьера.

На должность главы Министерства инфраструктуры собеседники РБК-Украина называют фаворитом главу правления "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышова, который очевидно, также станет вице-премьером.

Отметим, что собеседники РБК-Украина ранее говорили о том, что на пост главы Мининфраструктуры может быть переведен руководитель Минстратегпрома Александр Камышин - но от этого варианта со временем отказались.

Ряд источников РБК-Украина отмечает, что заполнить вакансии в Кабмине, в частности, должность вице-премьера по восстановлению, было бы логично до проведения Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине. Не исключено, что назначения могут произойти 4-6 июня.

Впрочем, окончательное решение по всем кадровым вопросам будет принято сегодня вечером, на совещании руководства парламента, "Слуги народа" и президента.