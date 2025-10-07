Без кадров для зеленых финансовых инструментов громады могут потерять возможности финансирования, - Шуляк

По ее словам, евроинтеграционный курс Украины обязывает ее учесть те экологические тренды, которые сейчас максимально актуальны для ЕС. Речь идет прежде всего о двух переходах, в которых сегодня находятся страны Евросоюза.

Первый - цифровой, Украина в этом плане демонстрирует достаточно высокие темпы и показатели развития. Второй - зеленый. Более того, в Европейском Союзе уже четко поставлены цели - Европа к 2050 году должна быть климатически нейтральной, а к 2030 году на 55% должны сократиться выбросы парниковых газов.

"У них уже есть четкий план. И нам с нашими евроинтеграционными обязательствами мало просто принимать соответствующее регулирование, которое работает в Европейском Союзе. Мы должны уже быть готовыми к тому, что все те проекты, которые параллельно вводим в громадах, касающиеся и восстановления, и развития, они уже должны содержать огромную составляющую, которая включает зеленый переход и евроинтеграцию", - отметила Шуляк.

Она также акцентировала, что огромный вызов, который сегодня имеют общины, связан с тем, что Европейский Союз уже активно работает с зелеными инвестициями, зелеными кредитами, зелеными облигациями и проводит зеленые закупки. Именно поэтому в украинских общинах, на местах, должны уметь готовить такие проекты. Следовательно, даже на этом уровне нужны проектные менеджеры, которые будут точно знать зеленую составляющую и работать с различными финансовыми инструментами в этой сфере.

"Поскольку мы вплотную подходим к переговорному процессу, для нас открываются возможности, связанные с работой структурными европейскими фондами и участием в грантовых проектах. Поэтому мы должны уже сейчас на местах уметь готовить эти проекты. Громадам мало иметь просто энергоаудиторов, энергоменеджеров, людей, которые умеют проводить грамотную термомодернизацию, разбираются в том, что такое альтернативные источники энергии. Нам нужны еще и люди, которые могут сопровождать зеленые проекты от самого начала до их непосредственно завершения", - констатировала Шуляк.

В то же время она сообщила, что правительство сейчас реализует масштабную реформу, связанную с публичными инвестициями, и уже сейчас собран единый проектный портфель всех, которые есть в государстве, - почти 150 проектов на сумму более 11 трлн грн. И очень высокий процент этих проектов как на региональном, так и на местном уровне, связанный с переработкой мусора, модернизацией энергосетей и тому подобное. То есть именно с зеленым восстановлением, без которого Украина не сможет развиваться на равных с ЕС.

Поэтому, как отметила Шуляк, все, что связано с инженерными профессиями, проектным менеджментом, финансовой составляющей, со специалистами, которые могут работать в сфере закупок и именно с зелеными закупками, сегодня чрезвычайно востребовано в каждой общине.

"Эти люди очень нужны в каждой громаде - и на местном, и на региональном уровне. Я думаю, что каждый глава областной государственной администрации будет счастлив, когда будут приходить такие специалисты. Более того, я уверена, что и наши центральные органы исполнительной власти нуждаются в таких специалистах в том числе", - резюмировала Шуляк.