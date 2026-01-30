Кадров не хватает, требования падают: что на самом деле происходит на рынке труда в 2026-м

Дефицит кадров - норма

Нехватка работников остается главным и неизменным трендом. По данным ООН, за границей находится 5,3 млн украинцев, значительная часть из них - трудоспособного возраста. Еще около 700 тысяч человек мобилизованы в ВСУ, часть людей живет на оккупированных территориях или потеряла возможность работать.

Дополнительное давление на рынок создали новые правила выезда мужчин до 22 лет - больше всего это ударило по гостинично-ресторанному бизнесу. В то же время 54% компаний в 2026 году планируют расширять штат, что заставляет работодателей снижать требования и конкурировать условиями.

ОПК активно нанимает

Оборонно-промышленный комплекс становится одним из ключевых работодателей страны. Объемы производства ОПК выросли с 1 млрд долларов в 2022 году до 9 млрд в 2024-м, а в 2025-м достигли около 12 млрд.

В конце 2025 года Work.ua выделил вакансии ОПК в отдельную категорию. Сейчас более 70 предприятий разместили почти 700 предложений работы, и эта цифра продолжает расти.

Найм ветеранов: новая культура

Культура трудоустройства ветеранов в Украине только формируется. Бизнес переходит от декларативных заявлений к поиску реальных решений, которые позволяют интегрировать военный опыт в гражданские команды.

"Мы находимся на этапе перехода: компании уже запустили первые политики найма ветеранов, но все еще ищут эффективные подходы к их поддержке и удержанию", - объясняет руководитель проекта "Назустріч" в Work.ua Анастасия Розлуцкая.

По ее словам, сейчас на платформе размещено более 8 тысяч вакансий с преимуществом для специалистов с военным опытом и более 11 тысяч резюме ветеранов.

Культура трудоустройства ветеранов в Украине только формируется (фото: Freepik)

Зарплаты растут неравномерно

В 2025 году средняя зарплата на Work.ua выросла на 22%, однако динамика существенно отличалась в зависимости от региона и сферы. Наибольший рост зафиксировали в Тернопольской, Киевской и Ровенской областях.

В прифронтовых регионах повышения были минимальными, а Херсонская область стала единственной областью, где зарплаты снизились. Быстрее всего оплата труда росла в дефицитных сферах - в частности в категории "Рабочие специальности, производство" (+25%).

Вакансии без опыта

Из-за нехватки кадров работодатели все чаще готовы брать людей без опыта. Если в конце 2023 года таким кандидатам были доступны 36% вакансий, то в 2024-м - 43%, а в 2025 году уже 47%.

Больше всего предложений без требований к опыту сосредоточено именно в дефицитных профессиях.

Спрос - на рабочих

Несмотря на разговоры о "профессиях будущего", реальный дефицит в Украине сохраняется в рабочих специальностях - на производстве, в строительстве и среди водителей.

Категория "Рабочие специальности, производство" стабильно лидирует по количеству вакансий на Work.ua, тогда как конкуренция на отдельные позиции критически низкая. Ситуацию осложняет старение кадров и нежелание молодежи выбирать эти профессии.

В Украине сохраняется дефицит в рабочих специальностях (фото: Freepik)

Дистанционка: спрос без предложения

Дистанционная работа остается чрезвычайно популярной среди соискателей, но работодатели предлагают ее крайне редко. В 2024 году треть из 16,5 млн отзывов на Work.ua касалась удаленной работы, тогда как только 7% вакансий были дистанционными.

Для ВПЛ, людей с инвалидностью, молодых родителей и украинцев за рубежом онлайн-формат часто является единственной возможностью работать.

Бенефиты без пафоса

Подход к бенефитам во время войны кардинально изменился. Корпоративы и подарки отошли на второй план, зато работники ожидают практической поддержки: гибкого графика, медстрахования, дополнительных выходных.

По опросу Work.ua в январе 2025 года, почти четверть киевских работодателей обустроили в офисах обогрев, генераторы и пункты несокрушимости. Устойчивость компании и забота о команде становятся ключевыми нематериальными преимуществами.