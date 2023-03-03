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У Кадырова серьезные проблемы со здоровьем, - Bild

Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео он часто не может открыть глаза.

Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора Владимира Путина в Москве 21 февраля.

Тот факт, что Кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов. Говорят, что чеченский глава пристрастился к этим и другим таблеткам.

Фото: Рамзан Кадыров сейчас (t.me/RKadyrov_95)

Напомним, по данным экс-разведчика Британии, российский диктатор Путин серьезно болен. При этом точно неясно, какой у него недуг.

Как сообщалось, российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что глава Кремля консультируется с отоларингологами и хирургами, в том числе с теми, кто специализируется на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы.

В Кремле же информацию о том, что Путин болен раком, опровергают.

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Российская ФедерацияКадыров