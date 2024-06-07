В Сумской области эвакуируют еще восемь приграничных населенных пунктов
В Сумской области был расширен перечень населенных пунктов для эвакуации в зоне 10 километров у границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.
Он отметил, что на заседании Совета обороны области были предложения военного командования по эвакуации жителей еще из восьми приграничных населенных пунктов. Это населенные пункты в 10-километровой зоне у границы, которые постоянно обстреливаются врагом.
"Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - сказал Артюх.
Ситуация в Сумской области
Следует отметить, что часть Сумской области была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения. Территории освободили в марте-апреле 2022 года.
Однако ситуация в Сумской области остается неспокойной, особенно на приграничных территориях. Российская армия со своей территории почти ежедневно обстреливает пограничные районы. Также фиксируется активность вражеских диверсионно-разведочных групп.
Как отмечали пограничники, Россия не держит достаточно сил на границе для повторного наступления на Сумскую область. Однако пограничники не исключают, что россияне могут устраивать провокации.
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