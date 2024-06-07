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В Сумской области эвакуируют еще восемь приграничных населенных пунктов

Сумы, Пятница 07 июня 2024 15:25
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В Сумской области эвакуируют еще восемь приграничных населенных пунктов Фото: в Сумской области расширяют эвакуацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области был расширен перечень населенных пунктов для эвакуации в зоне 10 километров у границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Он отметил, что на заседании Совета обороны области были предложения военного командования по эвакуации жителей еще из восьми приграничных населенных пунктов. Это населенные пункты в 10-километровой зоне у границы, которые постоянно обстреливаются врагом.

"Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - сказал Артюх.

Ситуация в Сумской области

Следует отметить, что часть Сумской области была захвачена россиянами в начале полномасштабного вторжения. Территории освободили в марте-апреле 2022 года.

Однако ситуация в Сумской области остается неспокойной, особенно на приграничных территориях. Российская армия со своей территории почти ежедневно обстреливает пограничные районы. Также фиксируется активность вражеских диверсионно-разведочных групп.

Как отмечали пограничники, Россия не держит достаточно сил на границе для повторного наступления на Сумскую область. Однако пограничники не исключают, что россияне могут устраивать провокации.

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Сумская область Эвакуация Война в Украине
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