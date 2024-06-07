В Сумской области эвакуируют еще восемь приграничных населенных пунктов

В Сумской области был расширен перечень населенных пунктов для эвакуации в зоне 10 километров у границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Он отметил, что на заседании Совета обороны области были предложения военного командования по эвакуации жителей еще из восьми приграничных населенных пунктов. Это населенные пункты в 10-километровой зоне у границы, которые постоянно обстреливаются врагом. "Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - сказал Артюх.