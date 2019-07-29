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У Кабулі при вибуху в офісі партії загинули 20 людей

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 08:24
У Кабулі при вибуху в офісі партії загинули 20 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/HSajwanization)

В результаті вибуху також постраждали 50 людей

В офісі руху Green Trend кандидата на пост віце-президента Афганістану Амрулла Салеха стався вибух, в результаті якого загинули 20 осіб, ще 50 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Tolo News.

Повідомляється, що вибух прогримів недалеко від приватного університету Галиб на площі Шахід, потім бойовики обстріляли офіс Green Trend, що прилягає до будівлі навчального закладу. Сам Салех отримав осколкове поранення в руку.

За словами офіційного представника МВС країни, атака закінчилася 28 липня близько 23:00 за місцевим часом після того, як всі четверо нападників бойовиків були застрелені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від вибуху в дипломатичному районі Кабула (Афганістан) загинули 93 людини.Так, терористичне угрупування "Талібан" взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабулі стався сильний вибух в поліцейському районі №16. Спочатку повідомлялося про загибель 10 осіб та поранення 16 осіб. За даними Aljazeera, поряд з міністерством вибухнула замінована машина, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі Міноборони.

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